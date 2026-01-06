"Северсталь" хочет активнее тестировать использование робособак на производстве

К 2026 году компания планирует значительно расширить пилотирование робособак и интегрировать колесные роверы на своих площадках

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/."Северсталь" активно тестирует и внедряет передовые робототехнические комплексы, включая робособак, для повышения безопасности и эффективности производственных процессов. К 2026 году компания планирует значительно расширить пилотирование робособак и интегрировать колесные роверы на своих площадках, сообщила ТАСС пресс-служба "Северстали".

"Сейчас робособака находится в стадии тестирования, его результаты позволят в дальнейшем использовать эти наработки и для более простых мобильных платформ, например, роверов колесного и гусеничного типа. В 2026 году мы планируем расширить пилотирование робособаки и добавить новые площадки и условия для тестирования", - отметили в пресс-службе "Северстали".

В конце ноября на площадке "Северсталь-метиза" прошли масштабные испытания автономной навигации робособаки. Робот, управляемый собственным программным обеспечением, разработанным командой RnD "Северсталь-инфокома", в течение нескольких суток самостоятельно перемещался, перенося пробы и демонстрируя способность ориентироваться в сложных промышленных условиях. Инженеры оценивали его выносливость без подзарядки и реакцию на препятствия, такие как рельсы, краны и погрузчики. Разработчики уже наметили ряд улучшений для будущего ПО.

Помимо логистических задач, робособака активно применялась для превентивного мониторинга. В коксоаглодоменном производстве она автономно следила за уровнем газов и температурными неоднородностями в зоне формы (специальные водоохлаждаемые устройства) доменной печи, которые могут привести к аварийным ситуациям. На коксохимическом производстве робот самостоятельно проводил тепловизионный анализ секций коксовых батарей, выявляя наличие пламени.

В компании добавили, что к 2026 году на ЧерМК (Череповецком металлургическом комбинате) также планируется внедрение колесного ровера, который сможет функционировать как автономно, так и под дистанционным управлением. Он будет задействован для обходов и перевозки грузов на менее сложных участках производства, дополняя возможности более универсальных робособак.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.