Самолет не смог вылететь из Барнаула в Москву

Причиной стала техническая неисправность

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 6 января. /ТАСС/. Самолет сообщением Барнаул - Москва не смог отправиться по маршруту из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"В Барнауле следователем СК России проводится проверка по факту инцидента с воздушным судном. По предварительным данным, сегодня воздушное судно, следовавшее сообщением Барнаул - Москва, в результате технической неисправности не осуществило вылет", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что на борту находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло барнаульского аэропорта, два рейса в Москву вылетели, на еще один ("Аэрофлот"), который должен был вылететь в 9:55 (5:55 мск), посадка завершена. Расчетное время вылета - 22:10 (18:10 мск).