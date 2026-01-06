Эксперт Белова: "Силу Сибири - 2" могут запустить в 2033-2035 годах

По словам директора по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", это произойдет при заключении контракта на поставки в 2026 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Запуск газопровода "Сила Сибири - 2" из России в Китай возможен ближе к 2033-2035 годам, если контракт на поставки будет заключен в 2026 году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум с КНР о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток" мощностью 50 млрд куб. м.

"Вероятность того, что контакт на поставку газа по "Силе Сибири - 2" будет подписан в 2026 году, ненулевая. В случае подписания контакта в 2026 году запуск трубы возможен ближе к 2033-2035 годам, выход на полную мощность - спустя 3-4 года", - считает Белова.

По ее словам, с учетом текущей геополитической обстановки в реализации данного проекта заинтересованы обе стороны.

"Россия - чтобы диверсифицировать рынки сбыта и монетизировать запасы газа Ямала, ранее предназначенные для Европы и раскрыть экономический потенциал Востока страны путем газификации регионов рядом с будущей трубой; Китай - дабы снизить риски остановки поставок в страну СПГ либо от потенциально недружественных стран типа США, либо из-за роста напряженности в Малаккском проливе", - пояснила Белова.

Газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай станет новым газовым хребтом России, заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, РФ сможет поставлять в Китай больше проектной мощности (50 млрд куб. м газа в год). Схема финансирования "Силы Сибири - 2" может быть готова в 2026 году.