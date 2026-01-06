Экономист Гапоненко: Италии может грозить национальный дефолт

Ключевым фактором риска является комплексная блокада традиционных хозяйственных связей Италии, считает Николай Гапоненко

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Риски суверенного дефолта для Италии возрастают, выход из кризисной ситуации требует кардинального пересмотра Римом текущего внешнеполитического и экономического курса в рамках Европейского союза. Такие оценки содержатся в представленном ТАСС стратегическом прогнозе "Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." эксперта РАНХиГС Николая Гапоненко.

"Ключевым фактором риска является комплексная блокада традиционных хозяйственных связей Италии. Нынешний режим санкций, носящий взаимный характер, наносит существенный урон высокомаржинальному итальянскому экспорту, одновременно ограничивая доступ к критически важным и ранее доступным энергоресурсам", - отмечается в документе.

По мнению эксперта, это подрывает конкурентоспособность промышленного сектора страны, создавая фундаментальные угрозы для ее финансовой стабильности.

Особое внимание в докладе уделяется проблеме безопасности в Средиземноморском бассейне, где односторонний подход Евросоюза, сосредоточенный исключительно на восточном направлении, оставляет Италию один на один с вызовами нерегулируемой миграции.

"Страна несет непропорциональное бремя по приему мигрантов, в то время как институты ЕС перенаправляют финансовые и политические ресурсы на поддержку Киева. Отсутствие конструктивного диалога с Российской Федерацией и другими ключевыми региональными державами лишает Рим эффективных рычагов для управления миграционными потоками и обеспечения пограничной безопасности", - считает экономист.

Таким образом, по его мнению, Италия оказывается в стратегической ловушке: она сталкивается с усугубляющимися финансово-экономическими трудностями и растущей социальной нагрузкой при сокращении инструментов для самостоятельного ответа на эти вызовы.

Новая политика

Эксперт приходит к выводу, что долгосрочные национальные интересы Италии требуют перехода к более сбалансированной и комплексной политике.

"Во-первых, необходима настойчивая информационно-пропагандистская работа в структурах ЕС в пользу снятия конфронтационных экономических ограничений, сковывающих итальянскую экономику", - говорится в докладе.

Во-вторых, отмечается в документе, требуется формирование всеобъемлющей архитектуры безопасности в Средиземноморье, что невозможно без вовлечения в диалог всех влиятельных игроков региона, включая Россию.

"Для Рима это не вопрос политических предпочтений, а практическая необходимость для предотвращения глубочайшего финансово-экономического кризиса и формирования предпосылок к укреплению собственного суверенитета в рамках европейского проекта", - подчеркивает Гапоненко.