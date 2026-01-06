На Колыме добыли 55,5 тонны золота в 2025 году

Рост добычи зафиксировали на ключевых месторождениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В Магаданской области добыли 55,5 тонны золота в 2025 году, что на 1,4 тонны больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Особенно значимы результаты золотодобывающей отрасли: добыто 55,5 тонны золота - на 1,4 тонны больше, чем годом ранее. Рост добычи зафиксирован на ключевых месторождениях - "Наталкинском", "Тэутэджак", "Невенрикан" и "Туманинском". Увеличена также добыча серебра - до 327,6 тонны", - рассказали там.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в обрабатывающей промышленности отмечен рост за счет выпуска химических веществ, производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Также увеличился объем производства рыбы и морепродуктов.

В правительстве отметили, что впервые за несколько лет восстановился и сельскохозяйственный сектор: индекс производства сельхозпродукции составил 100,5%.

"По предварительным итогам 2025 года, регион продемонстрировал устойчивое социально-экономическое развитие, подкрепленное ростом промышленного производства, увеличением доходов бюджета, улучшением качества жизни и значительными успехами в привлечении инвестиций. Объем валового регионального продукта вырос, а индекс промышленного производства составил 100,2% к уровню 2024 года", - рассказали в пресс-службе.