В Магадане среднемесячная номинальная зарплата увеличилась почти на 14%

Показатель составил 177 485 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2025 году в Магаданской области достигла 177 485 рублей, что на 13,4% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

В пресс-службе сообщили, что реальная заработная плата составила 103,8%, а реальные располагаемые доходы населения - 104,2%, что подтверждает рост благосостояния жителей.

Кроме того, с 1 октября 2025 года на 10% повышена оплата труда работников бюджетной сферы, а с февраля - проиндексированы социальные выплаты на 7,3%.

"Ожидаемые доходы консолидированного бюджета области превысили 100,5 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2024 году. <…> 2025 год стал этапом укрепления экономических позиций Магаданской области. Уже сейчас ведется подготовка к реализации ряда ключевых проектов в 2026 году, включая строительство роддома, реабилитационного центра, детского сада и центральной системы водоснабжения на Гороховом поле", - отметили в правительстве.