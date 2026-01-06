Экономист Кущ: отрицательное торговое сальдо Украины за год составило 25% ВВП

Он добавил, что, исходя из показателей инфляции, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за $1, однако Нацбанк удерживает его на уровне 42 гривен за $1

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Дефицит торгового баланса Украины в 2025 году составил $53 млрд или 25% ВВП. Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Отрицательное торговое сальдо (товары и услуги) Украины за 2025 год - минус $53 млрд или 25% ВВП. Это огромный негативный показатель, который балансируется пока только внешней поддержкой", - написал экономист в своей авторской колонке для украинского издания "Зеркало недели".

Он добавил, что, исходя из показателей инфляции, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за $1, однако Нацбанк удерживает его на уровне 42 гривен за $1. По его словам, это приводит к потере конкурентоспособности украинских производителей, потере части валютной выручки экспортеров в гривневом эквиваленте и, как следствие, - бюджет также недополучает налоговые поступления. "Существенная часть налогов у нас - это НДС на импортные товары, и этот показатель увеличивается при девальвации гривны. Следовательно, государство недополучило десятки миллиардов гривен налоговых платежей", - пояснил экономист. Однако, по его словам, удерживая курс гривны, регулятор пытается не допустить резкого роста инфляции.

В Киеве не первый год признают, что самостоятельно могут покрывать только военные расходы бюджета, а все остальные статьи финансируются за счет западных партнеров. Бюджет на 2026 год принят с очередным рекордным дефицитом в $47,5 млрд (дефицит бюджета на 2025 год составлял $39,5 млрд). Однако в Киеве признают, что до сих пор не получили от партнеров гарантий, что эта сумма будет ими покрыта. Украинское издание "Экономическая правда" прогнозировало, что в 2025 году общий государственный долг Украины достигнет 110% ВВП.