Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару до нового исторического минимума

Один доллар теперь стоит 42,42 гривны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, один доллар теперь стоит 42,42 гривны.

Предыдущий рекорд был установлен 26 ноября 2025 года, когда курс был 42,40 гривны за доллар.

Впервые "психологическую" отметку в 42 гривны за доллар украинская валюта преодолела в начале января прошлого года, однако затем курс гривны немного поднялся. Второй раз эта отметка была взята в конце октября.

На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда (МВФ), отмечая, что слабая национальная валюта увеличивает поступления в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и, главное - от помощи западных партнеров, которая выделяется в долларах и евро.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.