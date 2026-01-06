В Дагестане аграрии за год увеличили площадь садов в 4,5 раза

Всего в 2025 году площадь новых садов в горно-долинной зоне Дагестана приблизилась к 80 га

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Площадь новых садов в Дагестане за 2025 год увеличилась в 4,5 раза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В 2025 году площадь новых садов в горно-долинной зоне Дагестана приблизилась к 80 га. За год она увеличилась в 4,5 раза. Закладка интенсивных и суперинтенсивных садов проведена на 77,9 га: 52 га в Ахтынском, 12,9 га в Рутульском, 8 га в Ботлихском, 5 га в Гунибском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае прошлого года в Ахтынском районе республики заложили первый в России суперинтенсивный сад на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря. Аграрии района намерены довести его площадь до 200 га.

"Инициатором возрождения в регионе горно-долинного садоводства стал премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В марте 2025 года он сообщал, что в рамках соответствующей работы в трех районах заложено уже около 17 га садов, а в целом в планах у аграриев посадить порядка 140 га",- добавили в пресс-службе.