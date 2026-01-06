Передовые инженерные школы в 2025 году привлекли от бизнеса более 51 млрд рублей

Это на 11,6 млрд рублей больше, чем годом ранее

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Передовые инженерные школы (ПИШ) в 2025 году привлекли более 51 млрд рублей внебюджетных инвестиций от индустриальных партнеров, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В пресс-службе отметили, что эта сумма предназначена для поддержки программ развития и разработок в интересах бизнеса и превышает показатель 2024 года на 11,6 млрд рублей.

Развитие ПИШ осуществляется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В настоящее время в 23 регионах России функционируют 50 школ, а к 2030 году их планируется увеличить до 100. В пресс-службе сообщили, что если в 2024 году на каждый бюджетный рубль ПИШ удавалось привлекать 1,2 рубля из внебюджетных источников, то в 2025 году этот показатель вырос до 2,8 рубля. В проекте участвуют более 350 крупнейших предприятий России, включая Росатом, Роскосмос, Ростех, "Сибур холдинг" и "Газпром нефть".

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в текущем учебном году при участии бизнеса в рамках ПИШ реализуется более 1 500 современных образовательных программ, что на 300 больше, чем в 2024 году.

Он уточнил, что среди популярных новых программ подготовки - системы и средства управления технологическими процессами, радиофизика, электроника и инфокоммуникации, нефтегазовая геология. По его словам, увеличилось и число обучающихся: если в 2024 году в ПИШ обучалось около 7 тыс. человек, то в 2025 году зачислено более 8 тыс. студентов.

Среди значимых разработок передовых инженерных школ Фальков назвал бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта (базовый вуз - ДГТУ), костюм-тренажер с электростимуляцией для спорта и реабилитации (СамГМУ), отечественный аналог геномной ДНК для медицинской диагностики (УлГУ) и программу для оптимизации транспортировки нефти трубопроводным способом (Высшая школа нефти).