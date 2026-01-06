Белоруссия через порты РФ экспортировала продукцию в восемь стран "дальней дуги"

Для экспорта белорусской продукции задействовано 13 портов России

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Белоруссия реализовала пилотный проект, поставив в восемь стран так называемой дальней дуги свою экспортную продукцию. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.

"Реализован пилотный проект по консолидации и поставке товаров в страны дальней дуги. Белорусские экспортные грузы отправлены в Африку (Египет, ЮАР), Латинскую Америку (Никарагуа), Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Мьянма, Республика Корея, Индия) и Ближний Восток (ОАЭ)", - приводит агентство БелТА слова министра из его интервью в журнале "Экономика Беларуси".

Как сообщает агентство со ссылкой на главу Минтранса, для экспорта белорусской продукции задействовано 13 портов Российской Федерации, за 10 месяцев 2025 года объем перевезенных через них грузов вырос на 3,7% к аналогичному периоду предыдущего года. "Для сокращения затрат по доставке белорусского экспорта министерство проводит переговоры о снижении железнодорожных тарифов. Железнодорожными администрациями России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана предоставлены скидки по отдельным видам белорусских грузов", - добавил Ляхнович.

"Сейчас совместно с российскими коллегами продолжаем модернизацию участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Завершение работ намечено на 2026 год", - отметил он.

В декабре прошлого года глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске сообщил, что объем экспортных белорусских товаров, доставляемых в российские порты железнодорожным транспортом, по итогам года составит около 16 млн тонн.