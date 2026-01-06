"Газпром": запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 60%

Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 60%, говорится в сообщении "Газпрома".

"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы - ниже 60%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января", - говорится в сообщении.

В том числе в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 46,1%, Германии - до 54,1%, Франции - до 55,7%.