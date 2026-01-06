"Нестле Россия" отозвала ограниченное количество партий детского питания

Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Компания "Нестле Россия" добровольно отозвала ограниченное количество продукции детского питания в России в связи с усилением контроля за качеством сырья от внешнего поставщика.

В компании сообщили, что отзыв касается сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий.

Отмечается, что отзыв проводится в качестве меры предосторожности и является частью глобальной программы добровольного отзыва определенных партий продукции детского питания, которую компания реализует из-за выявленного потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика.

В компании пояснили, что, несмотря на минимальное содержание ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения по снижению потенциальных рисков "Нестле Россия" с 5 января 2026 года начала мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции.

Также в компании отметили, что решение об отзыве было принято как мера предосторожности и в соответствии со строгими протоколами качества и безопасности.

"Нестле Россия" проинформировала Роспотребнадзор и предоставляет регулятору, потребителям и клиентам всю необходимую информацию о предпринимаемых мерах на российском рынке, подчеркнув, что здоровье и безопасность потребителей являются ключевым приоритетом компании.