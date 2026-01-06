Мантуров: выбор орбиты для РОС не повлияет на инфраструктуру на Восточном

На космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей, отметил первый вице-премьер

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Выбор орбиты с наклонением 51,6 градуса для Российской орбитальной станции (РОС) не означает отказа от создания пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Нет, это не так. На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей. Дополнительно с космодрома Байконур планируется осуществлять запуски транспортных пилотируемых кораблей "Союз РОС". Все остальные запуски по пилотируемой программе, в том числе пилотируемых транспортных кораблей, транспортных грузовых кораблей "Прогресс РОС", базового и целевых модулей будут осуществляться с космодрома "Восточный", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об отказе создания инфраструктуры в связи с выбором орбиты.

Он напомнил, что в ходе работы по изменению орбиты РОС одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома "Восточный" в рамках реализации проекта