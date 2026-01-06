Завершен монтаж третьего яруса защитной оболочки второго энергоблока АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 6 января. /ТАСС/. Иранские специалисты завершили установку третьего яруса внутренней защитной оболочки реактора второго энергоблока АЭС "Бушер". Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Отечественные специалисты успешно завершили установку блоков третьего кольца внутренней защитной оболочки реакторного корпуса второго энергоблока АЭС "Бушер". Установка 12 блоков третьего кольца внутренней защитной оболочки реакторного корпуса была завершена за четыре недели, несмотря на неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении пресс-службы ОАЭИ.

Отмечается, что в 2026 году планируется также установка четвертого яруса внутренней защитной оболочки второго энергоблока.

25 августа 1992 года Россия и Иран подписали два соглашения - о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и о продолжении строительства иранской АЭС недалеко от города Бушер на юге страны (было начато в 1975 году западногерманским концерном, прервано в 1979 году после начала Исламской революции). В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в настоящее время "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции 1-го блока АЭС. В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - 2-го и 3-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 (2-й энергоблок немецкого проекта к достройке не пригоден и подлежит разборке).

В октябре 2017 года был дан старт строительно-монтажным работам на котловане основных зданий второй очереди станции. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока.