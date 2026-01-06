В Новгородской области сократилось число микрозаймов для МСП

Причины снижения носят рыночный характер

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Новгородской области в 2025 году снизился на 40% по сравнению с показателем 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве инвестиционной политики.

"Микрозаймы остаются востребованным инструментом господдержки, но в 2025 году мы видим небольшое снижение по сравнению с 2024-м. В 2024 году было выдано 284 займа на сумму 790,9 млн рублей. В 2025 году - 169 займов на сумму 430,4 млн рублей. То есть на 115 договоров меньше, а по объему выдач - минус 360 500,97 тыс. рублей", - сообщили в Мининвесте региона.

Там пояснили, что причины снижения носят рыночный характер. "Деньги стали дороже, бизнес осторожнее обращается за заемными средствами и чаще откладывает инвестиции. Плюс требования к заемному финансированию стали жестче, в том числе в части прозрачности бизнеса и качества проработки бизнес-проектов", - привели в ведомстве основные факторы.

В результате, как сообщили в министерстве, доля просроченной задолженности в портфеле Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства составляет около 1%. Данный показатель, среди прочего, способствовал улучшению позиций фонда в общероссийском рейтинге государственных микрофинансовых организаций с 74-го места в 2023 году до 47-го в 2024 году.

При этом в Мининвесте отметили положительную динамику по числу занятых в секторе МСП. По данным ФНС на 1 июля 2025 года, в регионе в сфере малого и среднего бизнеса было занято 105 313 человек. За весь 2024 год этот показатель составил 100 020 человек, а за 2023 год - 93 635 человек. Таким образом, рост с 2023 по 2025 год достиг 12,5%. "МСП растет, прежде всего, за счет сферы услуг, торговли, логистики и производства", - добавили в ведомстве.

В 2025 году в области было создано 3 190 новых субъектов МСП. В министерстве считают, что в ближайшие годы данный показатель будет расти по мере адаптации бизнеса к текущим условиям. Акцент в работе делается на комплексной поддержке новых компаний, включая обучение. В прошлом году центр "Мой бизнес" провел более 40 обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 600 человек. Еще 265 человек прошли видеокурсы по основам предпринимательства.