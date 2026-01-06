FT: облигации Telegram на $500 млн оказались заблокированы в РФ из-за санкций

Официального подтверждения от Telegram пока не поступало

Редакция сайта ТАСС

© Антонина Зык/ ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Облигации Telegram на сумму около $500 млн оказались заблокированы в России из-за западных санкций против Москвы. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, ранее Telegram провел несколько размещений облигаций, в том числе на сумму $1,7 млрд в мае 2025 года, чтобы погасить предыдущие обязательства. Как утверждает издание, компания выкупила большую часть облигаций со сроком погашения в 2026 году, однако часть долга оказалась заблокирована в Национальном расчетном депозитарии (НРД) России после введения санкций со стороны ЕС, США и Великобритании.

По данным газеты, Telegram сообщил инвесторам, что намерен погасить замороженные облигации в срок, однако возможность выплат российским держателям будет зависеть от решений платежного агента и депозитария. Официального подтверждения со стороны Telegram пока не поступало.