FT: Мексика обогнала Венесуэлу как крупнейший экспортер нефти на Кубу

Мексика в среднем ежедневно экспортировала 12,3 тыс. баррелей нефти

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Мексика стала крупнейшим экспортером нефти на Кубу по итогам 2025 года, обогнав Венесуэлу. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

"Импорт венесуэльской нефти на Кубе сократился. Мексика стала основным поставщиком нефти в страну", - заявила аналитик Kpler Виктория Грабенвогер. Как отметили в компании, Мексика в среднем ежедневно экспортировала 12,3 тыс. баррелей нефти на Кубу в 2025 году, что составляет 44% от всего кубинского импорта. По сравнению с 2024 годом эти показатели выросли на 56%.

Венесуэла в свою очередь экспортировала 9,5 тыс. баррелей нефти в сутки, или 34% от всего кубинского импорта. По сравнению с показателями 2023 года венесуэльский экспорт сократился на 63%. По мнению FT, именно крупные поставки нефти на Кубу стали причиной критики мексиканских властей со стороны президента США Дональда Трампа в последнее время.

Ранее Трамп допускал возможность ударов по Мексике, обвиняя власти страны в связях с картелями. Кроме того, он утверждал, что власти Кубы близки к падению из-за отсутствия источников доходов.