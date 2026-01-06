Москва и Петербург стали самыми популярными городами для поездов из Белоруссии

Всего в ж/д сообщении с Россией за девять месяцев 2025 года через территорию республики перевезли 2,8 млн пассажиров

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Минск, Москва и Санкт-Петербург остаются самыми востребованными направлениями пассажирских поездов между Белоруссией и Россией. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в интервью журналу "Экономика Беларуси".

Он сообщил, что на эти маршруты приходится почти три четверти железнодорожного пассажиропотока в прямом сообщении - 72,2%. За январь-сентябрь 2025 года ими воспользовались около 2 млн пассажиров, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра, всего за девять месяцев 2025 года в железнодорожном сообщении с Россией через территорию Белоруссии, включая транзит, было перевезено 2,8 млн пассажиров, что на 11,5% превышает показатель годичной давности. Ляхнович также отметил успешность совместного туристического проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД": с января по сентябрь туристическим поездом "Белорусский вояж" воспользовались более 3,8 тыс. человек.

Глава ведомства подчеркнул, что в рамках Союзного государства развитию транспортного сообщения между странами уделяется значительное внимание. В частности, в декабре 2025 года на маршруте Москва - Минск начала ежедневно курсировать дополнительная пара поездов "Ласточка". Кроме того, в апреле 2026 года планируется запуск пригородных поездов по трансграничным маршрутам Витебск - Смоленск и Орша - Смоленск.

Также, по словам Ляхновича, транспортные министерства Белоруссии и России подготовили проект меморандума о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск.