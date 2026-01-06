Трамп утверждает, что Индия значительно сокращает импорт нефти из РФ

США обогащаются из-за пошлин, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Индия в настоящее время в значительной степени сокращает импорт нефти из России.

Выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса США, президент пожаловался на задержки в поставках вооружений иностранным заказчикам. "Вертолет Apache. Я имею в виду, что Индия обратилась ко мне, мы ждали пять лет. Мы меняем это", - сказал он. "Индия заказала 68 вертолетов Apache, и премьер-министр [Нарендра] Моди пришел ко мне [и сказал], можно ли с вами увидеться. Да, у меня с ним очень хорошие отношения. А вот он не очень доволен мной, потому что, как вы знаете, они сейчас платят много пошлин, так как они касательно нефти, они не... Сейчас они их значительно снизили, как вы знаете, из России", - сказал американский лидер.

"Мы обогащаемся из-за пошлин", - резюмировал Трамп.