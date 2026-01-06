Минфин США продлил американцам разрешение платить налоги в РФ до 9 апреля

Американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ

Здание Минфина США © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 9 апреля 2026 года срок действия разрешения, позволяющего американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Об этом говорится в распространенной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии.

Согласно документу, "физическим лицам США и организациям, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США". Действие разрешения продлевается до 00:01 (07:01 мск - прим. ТАСС) 9 апреля 2026 года по времени восточного побережья США.

Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. В генеральной лицензии уточняется, что она не разрешает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США" счетов ЦБ, ФНБ, Минфина РФ.

Изначально генеральная лицензия была опубликована Минфином США в марте 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась.