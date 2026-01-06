Rapaport: цены на бриллианты в декабре продолжили снижаться

Цены на ограненные алмазы весом более 1 карата оставались стабильными, при этом цены на алмазы меньшего веса резко упали

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в декабре в месячном выражении сократился на 2,3%, оказался на 9,9% ниже показателя годичной давности и на 6,5% ниже уровня конца 2025 года. Такие данные приводятся в сообщении отраслевого агентства Rapaport (рассчитывает международный индекс цен на бриллианты).

В декабре тенденции на алмазном рынке усилились. Цены на ограненные алмазы весом более 1 карата оставались стабильными, при этом цены на алмазы меньшего веса резко упали. Отрасль вошла в 2026 год с той же динамикой и опасениями, которые наблюдались большую часть прошлого года, отметили в Rapaport.

Индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата упал на 9,3% в декабре, и при этом снизился на 20,3% в 2025 году, и на 18,5% в конце 2025 года. Индекс цен на бриллианты 0,5 карата в декабре упал также на 6,4%, а в конце 2025 года снизился на 13,7%. При этом индекс цен на бриллианты весом 3 карата в декабре увеличился на 0,3%, а в IV квартале 2025 года увеличился на 0,7%.