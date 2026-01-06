Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня за день снижался до 11,31 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали снижение в ходе основной торговой сессии во вторник. По итогам дня рублевый индикатор снизился на 0,43%, до 2 745,26 пункта, долларовый индекс РТС также снизился на 0,43%, до 1 105,53 пункта. Курс юаня за день снижался на 9,6 копейки, до 11,31 рубля.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции ПАО "Россети" (+4,34%), бумаги "Россети Центр и Приволжье" (+3,9%), котировки "Русгидро" (+1,53%), акции "Интер РАО" (+1,47%), бумаги ТГК-1 (+1,4%).

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные бумаги "Озона" (-1,2%), котировки ММК (-0,89%), акции "Татнефти" (-0,87%), бумаги группы "ПИК" (-0,79%), котировки "Совкомфлота" (-1,5%).