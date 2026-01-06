Мировые центробанки в ноябре закупили 45 тонн золота

По информации Всемирного совета по золоту, самыми активными покупателями были центральные банки Польши и Бразилии

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мировые центробанки в ноябре 2025 года купили 45 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В отчете WGC отметили, что в ноябре объем покупок немного снизился по сравнению с октябрем, но при этом остался на высоком уровне по сравнению с предыдущими месяцами 2025 года.

По данным WGC, спрос на золото со стороны центральных банков в ноябре оставался стабильным. Общий объем покупок за ноябрь с начала года составил 297 тонн, что является ниже показателей за аналогичный период.

Наиболее активными покупателями в ноябре стали ЦБ Польши (+12 тонн), Бразилии (+11 тонн). Среди прочих покупателей отмечены Узбекистан (+10 тонн), Казахстан (+8 тонн), Киргизия (+2 тонны), Чехия (+2 тонны). Банки Китая и Индонезии показали прирост - каждый по 1 тонне.

Согласно отчетам, с начала 2025 года Национальный банк Польши (95 тонн) продолжает оставаться крупнейшим официальным покупателем золота, за которым следует Национальный банк Казахстана (49 тонн).