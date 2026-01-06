Дуров заявил, что является единственным акционером Telegram
Редакция сайта ТАСС
18:19
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не имеет в России инвесторов и является единственным акционером компании.
"Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на $1,7 млрд не участвовал ни один российский инвестор. <…> Я единственный акционер", - написал он.
Дуров также уточнил, что облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы.