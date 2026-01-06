ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Дуров заявил, что является единственным акционером Telegram

Сооснователь мессенджера добавил, что облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы
Редакция сайта ТАСС
18:19

Павел Дуров

© Steve Jennings/ Getty Images for TechCrunch

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не имеет в России инвесторов и является единственным акционером компании.

"Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на $1,7 млрд не участвовал ни один российский инвестор. <…> Я единственный акционер", - написал он.

Дуров также уточнил, что облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы. 

РоссияДуров, Павел Валерьевич