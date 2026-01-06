ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов
06 января, 19:26

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт Геленджика, согласно стандартным ограничениям, принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск. 

