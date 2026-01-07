Эксперт Масликов ожидает медленного восстановления рынка коксующегося угля

Спрос на внутреннем рынке РФ может начать расти на фоне снижения ключевой ставки и перезапуска строительного сектора, сообщил аналитик "БКС мир инвестиций"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рынок коксующегося угля начнет постепенно восстанавливаться в 2026 году. Спрос на внутреннем российском рынке может начать расти на фоне снижения ключевой ставки и перезапуска строительного сектора. Об этом ТАСС сообщил аналитик "БКС мир инвестиций" Николай Масликов.

По его словам, в 2025 году в угольной отрасли продолжался кризис. За последний год цены на коксующийся уголь сократились на 19%. По оценке эксперта, уровень продаж у двух основных угольных компаний также сокращался (-2,5% у "Распадской" и -18% у "Мечела").

"В первую очередь такое падение связано с кризисом в металлургической отрасли. Вдобавок для компаний осложнялась логистика в связи с удаленностью Кузбасса от азиатских рынков. Мы считаем, что в 2026 году отрасль если и будет восстанавливаться, то крайне медленными темпами, так как помимо внутренних условий спроса на сталь значимым фактором выступает мировой спрос", - пояснил Масликов.

Однако спрос на российский коксующийся уголь на мировом рынке может снижаться из-за большого числа предложений со стороны КНР.

"И если на внутреннем рынке металлургический спрос может начать восстанавливаться на фоне снижения ставки и перезапуска строительного сектора, то общемировые котировки на сталь, а следовательно, и на уголь, могут продолжить слабеть на фоне излишнего предложения со стороны китайских производителей. У нас негативный взгляд на "Распадскую" и "Мечел" на горизонте 12 месяцев", - добавил Масликов.