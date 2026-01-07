ЦБСТ: РФ может к 2030 году выйти на импортозамещение в беспилотных системах

Председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков при этом подчеркнул, что необходимо искать баланс между качеством и попытками импортозаместить определенный компонент

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Отечественная отрасль беспилотных систем может выйти на полную независимость от компонентов из других стран к 2030 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) Андрей Безруков.

"В сфере беспилотья, безусловно, да", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отрасли беспилотных систем выйти на полное импортозамещение к 2030 году.

Тем не менее Безруков подчеркнул, что всегда необходимо искать баланс между качеством и попытками импортозаместить определенный компонент. "Если беспилотник начинает показывать несколько более худшие характеристики, то это означает, что за это придется заплатить чьими-то жизнями у нас. И, наверное, вот это очень важный момент", - добавил он.