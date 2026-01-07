АИРР: транспортные узлы - один из ключевых драйверов развития экономики РФ

В частности, увеличение грузоподъемности автомобильного транспорта позволяет связать логистический центр и периферию, отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Расширение транспортных узлов - дорожных, воздушных, железнодорожных сетей - остается одним из ключевых драйверов развития российской экономики. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Россия - самая большая страна в мире и, наверное, как ни для какой другой страны вопрос коммуникации, транспортного сообщения, как дорожного, так и любого другого, является наиболее актуальным. Великолепно то, что сейчас ведется такое строительство автомобильных дорог и [реализуются] именно такие инфраструктурные проекты, которые связывают Россию. Мы понимаем, что развитие технологий, увеличение грузоподъемности автомобильного транспорта - все это позволяет связать логистический центр и периферию. Еще раз повторюсь, коммуникации - это основной двигатель в любой экономике", - сказал он.

Так, по мнению Смекалина, сегодня высокие темпы развития отмечаются не только в автомобильной отрасли, где продолжают строиться межрегиональные трассы, связывающие субъекты, что позволяет тем самым экономить на логистике и сокращать время транспортировки грузов, но и в авиационной и железнодорожной сферах.

"Великолепные инициативы региональной авиации, которые в свое время были продвинуты, они поддерживались очень активно, сейчас они поддерживаются, и уже формируются такие [авиационные] хабы не только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Новосибирске и Красноярске, но и в других региональных центрах, тем самым приближая жителей одних регионов к жителям других субъектов", - добавил директор АИРР.

В части развития железнодорожной инфраструктуры Смекалин отметил проект ВСМ и развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта в целом. "Железнодорожная инфраструктура для экономики, наверное, ключевая. Железнодорожный транспорт объединяет преимущества - в скорости, [например], ВСМ, которая сейчас инициирована, и при этом он [железнодорожный транспорт] более безопасный. Таким образом, это является той стратегической задачей, стратегической инфраструктурой, которая могла бы вдохнуть дополнительную жизнь и энергию в развитие экономики нашей страны", - сказал он.