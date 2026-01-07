Замятин: объем рынка беспилотной авиации в РФ в 2026 году может превысить 40 млрд рублей

Эксперт прогнозирует увеличение новых профессий в беспилотной отрасли, а также рост грамотных заказчиков услуг

МОСКВА, 7 января./ТАСС/. Объем российского рынка беспилотной авиации в 2026 году может превысить 40 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления по реализации стратегических проектов АО "ГЛОНАСС" Александр Замятин.

"Объем рынка беспилотной авиации в России в следующем году может составить более 40 млрд рублей. При этом соотношение поставок технических средств и услуг отрасли соотносится 74 на 26% с тенденцией увеличения рынка услуг", - сказал он.

"Поскольку нацпроект "Беспилотные авиационные системы (БАС)" стартовал ровно два года назад, что соответствует обычной длительности научно-исследовательских работ, мы вправе рассчитывать, что в ускоренном режиме результаты профильных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ мы увидим массово именно в следующем году. В связи с этим объем рынка увеличится в среднем на 20-30%", - уточнил Замятин.

По словам эксперта, в 2026 году произойдет также значительное "обрусение" технических средств в беспилотной авиации - линий связи, полетных контроллеров, двигателей, регуляторов оборотов и прочей авионики.

Эксперт прогнозирует увеличение новых профессий в беспилотной отрасли, а также рост грамотных заказчиков услуг. "Рост использования авиабеспилотников как услуги для выполнения рабочих задач на производствах напрямую связан с прогрессивными заказчиками. Именно они определяют, как и для чего можно эффективно использовать БАС", - отметил он.