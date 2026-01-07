Средний срок автокредитов в ноябре 2025 года вырос на 10%

Срок увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,8 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Средний срок автокредитов в ноябре 2025 года увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,8 года (в 2024 году - 5,3 года). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с октябрем прошлого года средний срок автокредитов в ноябре 2025 года вырос на 1,9% (в октябре 2025 года - 5,7 года). При этом, как отметили в пресс-службе, данный показатель растет уже седьмой месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год.

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных автокредитов в ноябре 2025 года был отмечен в Краснодарском (6,41 года) и Ставропольском (6,28 года) краях, а также в Волгоградской (6,19 года), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (6,18 года) и Новосибирской (6,16 года) областях. В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,26 года) и Санкт-Петербург (5,34 года).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зафиксирована в Москве (+15,1%), Самарской области (+14%), Санкт-Петербурге (+13,9%), Краснодарском крае (+12,6%) и Нижегородской области (+11,7%).

"До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. При этом самые низкие его значения пришлись на январь-апрель 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. В этой связи стоит отметить, что увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. Не позволяя, таким образом, ПДН превышать 50%-й уровень", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.