FT: Chevron и Quantum планируют поделить международные активы "Лукойла"

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners планируют заключить сделку и разделить международные активы компании "Лукойл". Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, заявка компаний охватывает весь портфель активов "Лукойла" за рубежом, а Quantum и Chevron намерены завладеть активами на $22 млрд на долгий срок. Отмечается, что этот подход приветствуется администрацией президента США Дональда Трампа. "Мы ищем возможность продажи, которая позволит передать право собственности на эти активы американскому оператору на неограниченный срок. Мы не хотим, чтобы активы были проданы сразу после покупки, поэтому это очень привлекательный вариант", - приводит газета комментарий американского чиновника.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.