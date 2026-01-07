Поезд №51 Санкт-Петербург - Брест был остановлен по техническим причинам

Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Поезд №51, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Брест, был вынужден остановиться на перегоне Стайки - Можеевка по техническим причинам и прибудет в пункт назначения с опозданием. Об этом сообщили в Белорусской железной дороге.

В Telegram-канале БЖД уточнили, что 7 января 2026 года состав, отправившийся из Санкт-Петербурга строго по расписанию вечером 6 января, был остановлен в пути из-за возникших технических неисправностей.

В пресс-службе также отметили, что железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. По предварительным оценкам, задержка прибытия поезда на конечную станцию составит около полутора-двух часов.