Дорога по ВСМ от Москвы до Валдая займет час

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин встретился с семилетним Степаном из Новгородской области и его матерью и показал им маршрут будущей трассы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, за сколько можно будет добраться от Москвы до двух станций в Новгородской области по строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ): время в пути до Валдая составит один час, до Великого Новгорода - один час 40 минут.

Никитин в рамках акции "Елка желаний" встретился с семилетним Степаном из Новгородской области и его матерью и показал им маршрут будущей трассы.

Он продемонстрировал экран, на котором можно следить за ходом строительства скоростной дороги из Москвы до Петербурга через Новгород и всеми изменениями.

"И в 2028 году она поедет. <...> До Новгорода - час сорок, а у вас рядом с Боровичами будет станция - там, где сейчас станция Угловка, будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал Никитин.

На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 14 пассажирских остановок, сообщали ранее ТАСС в инфоцентре магистрали. Речь идет о станциях Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.