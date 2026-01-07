Почтовый сектор Китая в 2025 году обеспечил доставку 216,5 млрд посылок

Как уточнил глава Государственного почтового управления КНР Чжао Чунцзю, выступая с докладом на общенациональной конференции по почтовой деятельности в Пекине, указанный показатель на 11,5% превышает соответствующий объем 2024 года

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Власти Китая в 2025 году зафиксировали доставку по стране порядка 216,5 млрд посылок. Об этом сообщил глава Государственного почтового управления (ГПУ) КНР Чжао Чунцзю.

Как он уточнил, выступая с докладом на общенациональной конференции по почтовой деятельности в Пекине, указанный показатель на 11,5% превышает соответствующий объем 2024 года. По словам Чжао Чунцзю, доходы этого сектора экономики за отчетный период превысили 1,8 трлн юаней ($256,5 млрд по текущему курсу китайского ЦБ), увеличившись на 6,4%.

В том числе на экспресс-доставку КНР приходится 1,5 трлн юаней ($213,7 млрд, рост на 6,5%). Как отмечается, курьерские компании в 2025 году обработали 199 млрд посылок, повысив показатель на 13,7%.

Чжао Чунцзю также указал на постоянное повышение качества услуг в почтовой отрасли Китая.