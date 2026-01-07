Мэр Львова назвал абсурдом введение графиков отключения света для больниц

Андрей Садовый сообщил, что власти изменили подход к определению критичности предприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Часть больниц и электротранспорт в украинском Львове начали работать в соответствии с графиками отключения электроэнергии. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.

"С этой ночи во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт были отключены от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственной вентиляции легких, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений. Это абсурд! Я не понимаю, кому пришло в голову отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - написал Садовый.

По его словам, он с самого утра пытается "связаться с членами кабинета министров, чтобы немедленно исправить эту ошибку". "В настоящее время мы срочно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой. При этом власти в Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.