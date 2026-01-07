Туадера: Россия могла бы инвестировать в АПК, инфраструктуру и энергетику ЦАР

Президент Центрально-Африканской Республики отметил, что у его страны огромный потенциал

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Россия могла бы инвестировать в сельское хозяйство, инфраструктуру и энергетику Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах заявил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"У ЦАР огромный потенциал. В частности, в сфере сельского хозяйства: у нас плодородные земли и благоприятные природно-климатические условия. Существенные возможности имеются и в горнодобывающем секторе, - сказал он. - Перспективными являются также сферы инфраструктуры и энергетики, в которых Российская Федерация обладает значительными техническими возможностями и могла бы оказать нам существенную помощь. То же касается телекоммуникационных технологий и многих других направлений, в которых мы хотели бы развивать сотрудничество с Россией".

Он отметил, что "это сотрудничество уже началось и носит практический характер - прежде всего в области подготовки кадров, включая военную подготовку, военное взаимодействие, а также экономическое партнерство".