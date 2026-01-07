Туадера рассказал об интересных для инвестиций месторождениях ископаемых в ЦАР

По словам президента Центрально-Африканской Республики, их в стране более 500 единиц

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) располагает более чем 500 разведанными месторождениями полезных ископаемых, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, в том числе Россию. Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах рассказал действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Существенные возможности имеются и в горнодобывающем секторе - на сегодняшний день разведано более 500 месторождений полезных ископаемых. В целом добыча полезных ископаемых у нас пока носит преимущественно ремесленный характер, тогда как существует реальная возможность перейти к промышленной разработке, которая была бы выгодна и инвесторам, и Центрально-Африканской Республике", - сказал он.

Летом 2025 года министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в Россию заявил, что ЦАР ожидает прихода российских компаний в страну для сотрудничества по добыче руды.

Этому предшествовала двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко с министром шахт и геологии ЦАР Рюфеном Бенамом-Бельтунгу, в результате которой был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минприроды России и Министерством шахт и геологии ЦАР о сотрудничестве в области геологии и недропользования.