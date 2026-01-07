Поврежденный морской кабель между Литвой и Латвией отремонтировали

Ущерб средству коммуникации со Скандинавией оказался менее серьезным, чем предполагалось

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Поврежденный морской оптико-волоконный кабель между Литвой и Латвией для интернет-связи со Скандинавией восстановлен. Об этом сообщила литовская служба регулирования связи.

"Ремонт кабеля успешно завершен. По нему вновь передаются сигналы связи", - говорится в сообщении.

Ранее частная шведская компания Arelion, которой принадлежит данное средство коммуникации, предполагала, что кабель удастся отремонтировать в течение двух недель. "Повреждения оказались менее серьезными, чем предполагалось", - отметил литовский оператор.

4 января национальный центр Литвы по управлению кризисами сообщил, что ответственные структуры Литвы и Латвии работают над установлением причины повреждения (авария произошла 2 января) морского кабеля между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Латвийская сторона также подтвердила факт повреждения кабеля и то, что ведется расследование происшествия. Его причины пока не названы.