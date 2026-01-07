В России в 2025 году обновили рекорд по добыче минтая

По итогам 2024 года было добыто 1,99 млн тонн

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские рыбаки в 2025 году обновили рекорд по добыче минтая, вылов превысил 2,1 млн тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Объем вылова одного из основных промысловых видов превысил 2,1 млн тонн. Это лучший результат за последние более чем 25 лет", - говорится в сообщении.

Россия является мировым лидером по добыче минтая. Его доля в национальном вылове превышает 40%. По итогам 2024 года было добыто 1,99 млн тонн.