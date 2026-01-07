Японская газовая компания намерена продолжить закупать СПГ из РФ

Глава японской компании Сатоси Ямадзаки поставил под сомнение эффективность введения запрета на закупки энергоносителей в качестве санкционных мер, предположив, что РФ сможет найти и других покупателей

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Японская газовая компания Toho Gas намерена продолжать осуществление закупок сжиженного природного газа у России. Об этом в интервью агентству Kyodo заявил президент компании Сатоси Ямадзаки.

"Мы хотели бы продолжить закупать энергоносители с Сахалина для обеспечения стабильных поставок", - отметил он. По его словам, в 2025 году для диверсификации источников поставок СПГ компания начала закупать его в том числе и у Канады, но признал, что отказ от российского СПГ является затруднительным из-за ограниченного числа альтернативных поставщиков. В общей сложности Toho Gas закупает СПГ из России, США, Австралии, Малайзии и Канады. Глава японской компании также поставил под сомнение эффективность введения запрета на закупки энергоносителей в качестве санкционных мер, предположив, что РФ сможет найти и других покупателей.

Осенью 2025 года министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов. Напрямую Токио никак не комментировал эти высказывания, но неоднократно подчеркивал, что импорт энергоресурсов из РФ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии. В то же время Токио обещал изучить, что японская сторона могла бы сделать в связи с соответствующими ожиданиями Вашингтона.

Позднее японские СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о невозможности отказа от поставок СПГ из России, попросив у президента США Дональда Трампа понимания в сложившейся ситуации. По их данным, тема поднималась на переговорах лидеров двух стран, которые прошли в октябре 2025 года в Токио. Отмечалось, что Такаити заявила Трампу, что если японская сторона выйдет из проекта "Сахалин-2", это только "порадует Китай и Россию". На поставки СПГ из РФ в Японию приходится порядка 9% от всех объемов этого энергоносителя, который импортирует японская сторона.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года) поставки СПГ из России в Японию составили 63,9% от всего импорта из РФ. В ходе 2025 года поставки СПГ из РФ в Японию держались примерно на таком же уровне. При этом Япония последние годы не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта. Японские власти неоднократно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из России отвечает национальным интересам в сфере энергетической безопасности.