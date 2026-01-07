Главный индекс Франкфуртской биржи DAX впервые достиг отметки 25 тыс. пунктов
БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 40 крупнейших акционерных компаний Германии, впервые в своей истории достиг отметки в 25 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.
В первые минуты торгов DAX вырос до 25 003,73 пункта.
По оценке аналитиков, положительные настроения связаны с надеждами на то, что в 2026 году произойдет значительный рост германской экономики благодаря миллиардным инвестициям правительства ФРГ в инфраструктуру и оборонпром.