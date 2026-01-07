Рейс "Победы" Москва - Махачкала дважды уходил на запасные аэродромы

Это случилось из-за непогоды

"Рейс DP-191 Москва - Махачкала от 06.01.2026 был дважды перенаправлен на запасные аэродромы - в Астрахань и Минеральные Воды из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения, не позволяющих безопасно выполнить посадку воздушного судна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы "Победы".

В авиакомпании отметили, что задержанные рейсы выполняются по мере улучшения погодных условий. Самолет вылетел из Минеральных Вод в Махачкалу в 11:56 мск.