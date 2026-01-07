Зафиксирована новая схема кражи криптоактивов через поддельное macOS-приложение

Функционально вредоносное ПО позволяет считывать нажатия клавиш, перехватывать содержимое буфера обмена, делать скриншоты, выполнять shell-команды, а также управлять системой без отображения окон

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали новую схему кражи криптовалютных активов через поддельное приложение для macOS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аналитической компании "Коинкит".

"Заражение обычно начинается с просмотра рекламного объявления на платформах видеохостинга, продвигающего якобы официальное приложение DynamicLake. Переход по рекламе ведет на поддельный сайт, визуально имитирующий легитимный сервис. Пользователю предлагают к скачиванию DMG-файл. После запуска установщика жертва вручную разрешает выполнение приложения, тем самым фактически обходя механизм защиты и предоставляя вредоносному ПО расширенные системные права", - отметили в пресс-службе.

После установки, по данным компании, вредоносное ПО незаметно закрепляется в системе и продолжает работу в фоновом режиме. Оно использует штатные механизмы macOS для автозапуска и автоматизации, что позволяет злоумышленникам управлять системой без визуальных признаков активности.

Функционально вредоносное ПО позволяет считывать нажатия клавиш, перехватывать содержимое буфера обмена, делать скриншоты, выполнять shell-команды, а также управлять системой без отображения окон. "Это позволяет вредоносу получить расширенный доступ к пользовательской среде и выполнять команды удаленно, оставаясь незаметными для жертвы", - добавили в пресс-службе.

"Мы видим устойчивое смещение фокуса атак - от уязвимостей блокчейна к компрометации пользовательской среды. Использование официальных рекламных каналов, нативных инструментов macOS и правдоподобных установщиков делает такие схемы особенно опасными даже для опытных пользователей", - добавили в пресс-службе.