Литва намерена полностью обеспечивать себя электроэнергией с 2028 года

Министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас сообщил, что в 2025 году страна произвела 70% необходимой электроэнергии

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Полное обеспечение потребности в электроэнергии за счет собственных ресурсов будет достигнуто Литвой в 2028 году. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

"Литва продолжает наращивать мощности возобновляемой энергетики. Нашей задачей является выйти в 2028 году на полное обеспечение потребности в электроэнергии за счет собственного производства", - сказал он.

По словам министра, в 2025 году Литва произвела 70% необходимой электроэнергии. "Были дни, когда производство даже превышало потребности потребителей. В 2024 году было 5 таких дней, в 2025 году - 70 дней", - утверждал Вайчюнас.