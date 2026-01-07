Эксперт Янков: ускорение ж/д сообщения повысит транспортную доступность РФ

Заведующий лабораторией института народнохозяйственного прогнозирования РАН уточнил, что этого возможно достичь благодаря модернизации инфраструктуры, ремонту путей и изменениям в расписании движения пассажирских и грузовых поездов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ускорение железнодорожного сообщения, возможное благодаря модернизации инфраструктуры и изменениям в расписании, является одним из перспективных направлений развития транспортной доступности городов России. Такое мнение выразил ТАСС заведующий лабораторией института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) Кирилл Янков.

"Я считаю [самым] перспективным [направлением развития железнодорожного сообщения] - ускорение сообщения на многих существующих железных дорогах. Я считаю, что железные дороги востребованы как транспорт, по крайней мере, как пассажирский транспорт на расстояния от 500 до 700 км", - сказал он.

Янков уточнил, что ускорения железнодорожного сообщения возможно достичь благодаря модернизации инфраструктуры, ремонту путей и изменениям в расписании движения пассажирских и грузовых поездов.

Он подчеркнул необходимость ускорения сообщения более, чем на 15%. "Ускорение можно сделать без больших капитальных уложений. [Необходимо] ускорение таких линий, как Москва - Рязань, например, или Москва - Тула - Орел, Курск - Белгород. <...> Там на 10-20% можно увеличить скорость и уменьшить временной показатель в пути. Это сейчас перспективно", - добавил он.

Кроме того, Янков отметил перспективу строительства грузовых обходов крупных транспортных узлов, которые позволят повысить пассажиропоток.