Somali Guardian: Сомалиленд запретил рейсы Air Djibouti в республику

По данным интернет-издания, этот шаг резко обострил дипломатический конфликт, возникший на фоне признания Израилем Сомалиленда

НАЙРОБИ, 7 января. /ТАСС/. Власти Сомалиленда запретили национальному авиаперевозчику Джибути Air Djibouti совершать рейсы в самопровозглашенную республику. Об этом сообщил информационный портал Somali Guardian.

Air Djibouti выполняла четыре рейса в неделю в Сомалиленд, большинство из них - в столицу Харгейсу.

По данным издания, этот шаг резко обострил дипломатический конфликт, возникший на фоне признания Израилем Сомалиленда в прошлом месяце. На прошлой неделе Сомалиленд заявил об отзыве своего представителя в Джибути, и одновременно Джибути объявила о закрытии своего представительства Сомалиленде, работавшего с 2012 года.

Джибути прямо связала свои действия с признанием Израилем Сомалиленда, назвав этот шаг незаконным, неприемлемым и противоречащим международному праву. Как отмечает Somali Guardian, власти Джибути заняли самую жесткую позицию среди стран региона по этому вопросу, правительства Кении и Эфиопии пока хранят молчание.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 26 декабря 2025 года о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете. В своей реакции президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что признание Израилем государственности Сомалиленда "является величайшим нарушением суверенитета Сомали" и грозит дестабилизацией всему региону Африканского Рога.

В конце декабря прошлого года на заседании Совета Безопасности ООН представитель постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова заявила, что РФ глубоко обеспокоена решением Израиля признать государственность Сомалиленда и считает, что оно идет вразрез с суверенитетом, территориальной целостностью и единством Федеративной Республики Сомали.