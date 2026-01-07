В аэропорту Махачкалы задерживаются восемь рейсов на прилет

Это случилось из-за плохой видимости

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Восемь рейсов, запланированных на прилет в аэропорт Махачкалы 6 января, задерживаются и перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта Махачкалы.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса Москва - Махачкала авиакомпании "Победа", который ранее был перенаправлен на запасной аэродром по причине непогоды.