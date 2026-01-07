Совет директоров Warner Bros. рекомендовал отклонить новое предложение Paramount

Он порекомендовал произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Совет директоров американского медиаконцерна Warner Bros. Discovery (WBD) единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance (PS) невыгодным и вновь порекомендовал произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте PR NewsWire.

"Совет единогласно постановил, что последнее предложение Paramount уступает нашему соглашению о слиянии с Netflix по нескольким ключевым направлениям. Сделка с Netflix обеспечит превосходную ценность при большей уверенности, без значительных рисков и издержек для наших акционеров", - заявил председатель совета директоров WBD Самуэль Пьяцца - младший.

Как сообщалось ранее, PS в ответ на предложение Netflix о покупке WBD примерно за $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд, которое совет директоров WBD порекомендовал отклонить. 22 декабря PS направила WBD на изучение доработанную версию предложения.

Продажа бизнеса Warner Bros. Discovery происходит на фоне изменений в медиабизнесе. Потребители все меньше смотрят кабельные телеканалы. Так, в третьем квартале выручка Warner Bros. снизилась на 23%, поскольку ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательного контента. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств.