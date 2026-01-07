ОПЕК+ до июля компенсируют 267-829 тыс. б/с перепроизводства нефти

Большая часть придется на Казахстан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ по новому графику с декабря 2025 года по июнь 2026 года будут ежемесячно компенсировать от 267 тыс. до 829 тыс. б/с перепроизводства нефти, большая часть (от 131 до 669 тыс. б/с) будет приходиться на Казахстан. Это следует из обновленных планов компенсаций, которые секретариат ОПЕК получил от Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Омана.

Согласно графику, в декабре 2025 года объем компенсаций должен составить 267 тыс. б/с, в январе - 415 тыс. б/с, затем он будет каждый месяц расти до 829 тыс. баррелей в сутки в июне 2026 года.